В Карачеве разыскивают свидетелей серьезной аварии

ДТП с участием двух автомобилей 5 сентября случилось в Карачеве Брянской области, об этом сообщили местные жители в соцсети.

По словам очевидцев, машины не смогли разъехаться на перекрестке Пролетарской и Первомайской в начале одиннадцатого дня.

Один из участников спросил: «Может, есть у кого видео или вы стали очевидцами?».

Свидетели могут обращаться по тел.: 8-996-629-03-43.