В деревне Курковичи горело заброшенное строение

5 сентября в деревне Круковичи Стародубского района случился пожар, на тушение которого выезжали огнеборцы подразделений «Воронок» и «Пануровка» на двух автоцистернах.

Возгорание произошло в 15:52. Через несколько минут сотрудники МЧС прибыли по адресу. Выяснилось, пламенем была охвачена деревянная обрешетка кровли кирпичного неэксплуатируемого строения размером 10х10м.

В тушении использовали два ручных ствола. За четыре минуты огонь локализовали, еще за 20 - ликвидировали. Пострадавших не было. Причину выяснят эксперты.