В Брянске сорвиголова на Chevrolet «выбил страйк»

5 сентября в Брянске случилось ДТП с участием четырех автомобилей, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Инцидент произошел около семи вечера в частном секторе. Очевидцы говорят, белорус на иномарке Chevrolet сыграл на дороге в «боулинг»: «выбив страйк», попал сразу в три машины. Больше всего досталось иномарке Volkswagen Golf. Также повреждены Matiz и Audi.

Официальной информации о ДТП не поступало.