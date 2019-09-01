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На улице Фокина в Брянске 29-летнему парню повредили колено

Опубликовано Сегодня, 09:37

5 сентября в областном центре на улице Фокина случилась авария с автомобилем Fiat Ducato, пострадал 29-летний парень.

Инцидент произошел в 08:45. Сотрудники ГИБДД говорят, 53-летний автомобилист на иномарке во время движения задним ходом по парковочной площадке наехал на 29-летнего молодого человека.

У пострадавшего покалечено колено. Сейчас он на амбулаторном лечении.

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