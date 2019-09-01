На Тухачевского в Брянске автоледи на иномарке вступила в «битву» с легковушкой

ДТП с внедорожником и легковым авто случилось 6 сентября в Фокинском районе на Тухачевского, об этом сообщается в соцсети.

Инцидент произошел днем на парковке. Иномарка BMW X5 «протаранила» легковушку.

Как объяснили свидетели, за рулем внедорожника находилась девушка, она не справилась с управлением.

Оба транспорта получили повреждения.

Информации из официальных служб не поступало.