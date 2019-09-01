В селе Чернооково случилось ЧП
6 сентября на улице Советской в селе Чернооково Климовского района произошел пожар, на тушение которого выезжали огнеборцы 22-й части и ДПК «Истопки» на двух автоцистернах.
Возгорание случилось в 12:55. Через 20 минут сотрудники МЧС прибыли по адресу. Как оказалось, горел сарай размером 4х7.
В гашении использовали два ручных ствола. Через пять минут огонь локализовали, еще за пять - ликвидировали.
Пострадавших не было.
Причину выяснят эксперты.
Напомним, в деревне Курковичи полыхало заброшенное строение.
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