В селе Чернооково случилось ЧП

6 сентября на улице Советской в селе Чернооково Климовского района произошел пожар, на тушение которого выезжали огнеборцы 22-й части и ДПК «Истопки» на двух автоцистернах.

Возгорание случилось в 12:55. Через 20 минут сотрудники МЧС прибыли по адресу. Как оказалось, горел сарай размером 4х7.

В гашении использовали два ручных ствола. Через пять минут огонь локализовали, еще за пять - ликвидировали.

Пострадавших не было.

Причину выяснят эксперты.

Напомним, в деревне Курковичи полыхало заброшенное строение.