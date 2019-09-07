В Брянском районе покалечили 38-летнего мужчину
7 сентября на трассе «Орел-Брянск» случилась авария с участием автомобиля Volkswagen Polo, пострадал 38-летний мужчина.
У потерпевшего врачи диагностировали рану колена и ушиб грудной клетки, сейчас он в больнице.
Само ДТП произошло около часа ночи на 117 километре упомянутой дороги в Брянском районе. Работники Госавтоинспекции говорят, 19-летний водитель Volkswagen Polo ехал из Брянска в Карачев и сбил
38-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте.
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