Троих брянцев осудили за организацию азартных игр
Бежицкий районный суд города Брянска признал 32-, 30- и 25-летнего жителей города Брянска виновными в организации азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием сети интернет, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
В суде установили, что с января по август 2018 года трое мужчин, объединившись в преступную группу, разработали механизм проведения азартных игр. Во взятых в аренду помещениях они разместили компьютеры с установленным на них программами для азартных игр.
«Посетители заключали с операторами залов виртуальных игровых автоматов основанное на риске устное соглашение, после чего передавали операторам денежные средства и выбирали для азартных игр один из персональных компьютеров, используемых для проведения азартных игр и имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для определения материального выигрыша случайным образом», - описывает схему преступной деятельности прокуратура.
Участников группы приговорили к заключению в колонии общего режима на срок от 1 года и 8 месяцев до двух с половиной лет. Приговор еще не вступил в законную силу.
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