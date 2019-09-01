Дело разбойника в новогоднем колпаке передано в брянский суд
Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Украины, обвиняемого в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Согласно версии следствия, 9 января 2019 г. в Бежицком районе Брянска мужчина, закрыв лицо шарфом и надев на голову новогодний колпак, зашел в магазин «Хмель и солод» и с ножом в руках потребовал деньги из кассы. Забрав у кассира 2 279 рублей, он скрылся.
Позднее в этот же день обвиняемый, по версии следствия, напал на таксиста возле кафе «Привал» в деревне Добрунь Брянского района. В машине он ножом нанес таксисту раны, которые «вызвали кратковременное расстройство здоровья, а также неизгладимое повреждение лица».
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