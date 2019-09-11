В Брянской области выросло число женщин, совершивших преступления

Число лиц, совершивших преступления в Брянской области с период с января по август 2019 года составило 4829, из них 909 – женщины, что на 15,5% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Более 3300 лиц, совершивших преступления, в тот момент не имели постоянного источника дохода.

В целом в Брянской области незначительно увеличился уровень преступности. Он оставил 813,3 преступления в расчете на 100 тысяч населения. В 2018 году в этот период данный показатель равнялся 772,3 (меньше на 0,8%).

На 12,4% выросло количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств (в январе-августе 2019 года – 2009, АППГ – 1783), их удельный вес в числе всех зарегистрированных преступлений составил 20,5%.

Большая часть преступлений (46,8%) имели небольшую тяжесть, на преступления средней тяжести приходится 32,7%.