Бывших сотрудниц жуковского водоканала будут судить за мошенничество
Две бывшие сотрудницы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Жуковского района предстанут перед судом по обвинению в мошенничества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Обвиняемые, по версии следствия, совершили четыре преступления: с 21 марта по 17 мая 2019 года путем обмана похитили свыше 65 тысяч рублей. Владельцев квартир, вовремя не поверивших счетчик, сотрудники МУПа вводили в заблуждение, говоря, что за это положены большие штрыфы, и тут же убеждали за меньшую сумму решить вопрос об опломбировке счетчика. В некоторых случаях они убеждали граждан и в том, что опломбировка является платной услугой.
«Последний факт получения денег проходил под контролем сотрудников полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Во время ревизии сотрудницы водоканала выявили несанкционированное подключение к водопроводной сети. Они явились к нарушителю и предложили снизить сумму платежа. Владелец помещения согласился и передал им 40 тысяч рублей».
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