Кражу мотоцикла раскрыли в Севске
Полицейские города Севска за сутки раскрыли угон мотоцикла у местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
О краже мотоцикла Alpha в полицию заявил 25-летний житель Севска. Он рассказал, что его транспортное средство, припаркованное во дворе дома, исчезло, когда он прилег подремать после обеда. В течение трех дней молодой человек пытался найти пропажу сам, но, убедившись в безуспешности своих усилий, обратился в правоохранительные органы.
Уже через сутки полицейские нашли мотоцикл и подозреваемого - 39-летнего ранее судимого знакомого потерпевшего, который в день кражи помогал ему со строительными работами.
«Когда хозяин жилья объявил перерыв до вечера, рецидивист сделал вид, что уходит, а сам через несколько минут вернулся и выкатил транспортное средство со двора», - рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Как оказалось, на момент задержания мужчина уже находился под следствием по делу о попытке украсть мусоровоз из гаража местного предприятия. Его за рулем мусоровоза на подъезде к Брянску остановили сотрудники дорожной полиции.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Суда он будет дожидаться в СИЗО», - прокомментировала пресс-служба областного УМВД.
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