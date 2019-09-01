Кражу мотоцикла раскрыли в Севске

Полицейские города Севска за сутки раскрыли угон мотоцикла у местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

О краже мотоцикла Alpha в полицию заявил 25-летний житель Севска. Он рассказал, что его транспортное средство, припаркованное во дворе дома, исчезло, когда он прилег подремать после обеда. В течение трех дней молодой человек пытался найти пропажу сам, но, убедившись в безуспешности своих усилий, обратился в правоохранительные органы.

Уже через сутки полицейские нашли мотоцикл и подозреваемого - 39-летнего ранее судимого знакомого потерпевшего, который в день кражи помогал ему со строительными работами.

«Когда хозяин жилья объявил перерыв до вечера, рецидивист сделал вид, что уходит, а сам через несколько минут вернулся и выкатил транспортное средство со двора», - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Как оказалось, на момент задержания мужчина уже находился под следствием по делу о попытке украсть мусоровоз из гаража местного предприятия. Его за рулем мусоровоза на подъезде к Брянску остановили сотрудники дорожной полиции.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Суда он будет дожидаться в СИЗО», - прокомментировала пресс-служба областного УМВД.