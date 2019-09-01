Брянские таможенники пресекли международный наркотрафик

Брянский областной суд 19 сентября приговорил к 15 с половиной годам колонии строгого режима жителя Москвы, наладившего международный наркотрафик, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, нашедшей свое подтверждение в суде, мужчина, чтобы заработать, договорился с другим лицом о поставках наркотиков из-за рубежа почтой. Для их получения он изготовил поддельное временное удостоверение личности гражданина РФ.

Два килограмма психоактивного вещества метилендиоксиметамфетамина отправили адресату в России двумя посылками – под видом подарков. Одно из этих почтовых отправлений обнаружили брянские таможенники.

«9 августа 2018 года при получении посылок с наркотиками в отделении почтовой связи города Подольска Московской области злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - рассказали в пресс-службе прокуратуры брянской области.