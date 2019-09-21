На Костычева в Брянске случилось ЧП

В Советском районе Брянска 22 сентября около одной из высоток упала огромная ветка, об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Костычева. К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших. По предварительным данным, часть дерева рухнула из-за мощного ветра.

Еще одна подобная история по причине непогоды случилась на улице Кавказской в направлении Дизельного завода - там упал остановочный павильон.