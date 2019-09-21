Осужден брянец, совершивший убийство из-за 20 рублей

В Брянском райсуде вынесли приговор 66-летнему местному жителю, который признан виновным в убийстве.

Инцидент случился 13 апреля 2019 года около восьми вечера в кафе Супонева. Нетрезвый гражданин стал требовать от продавца 20 рублей сдачи, эти средства она якобы была должна ему ранее.

Парень сотрудницы заведения, 31-летний местный житель, предложил посетителю свои деньги, в ответ получил удар кинжалом в грудь. После этого подсудимый начал угрожать расправой продавцу. Пострадавший молодой человек в тот же день скончался в медучреждении.

В коллегии присяжных заседателей посчитали, что виновному не будет никакого снисхождения. В итоге его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.