Сотрудник «Мираторга» погорел на металле

Служба безопасности «Мираторга» помешала работнику компании нажиться на ворованном металле.

Сотрудник тульского подразделения «Брянской мясной компании» (входит в агрохолдинг «Мираторг») решил срезать трубы в животноводческом комплексе. За ночь ему удалось с помощью электроинструмента нарезать под триста кило металла. Но тут подоспели сотрудники службы безопасности предприятия.

Состоявшийся суд приговорил вора к штрафу. Убыток он тоже возместит.