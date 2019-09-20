В Бежице неизвестный водитель сбил ребенка

23 сентября в Бежицком районе областного центра случился дорожный инцидент, в котором едва не погиб ребенок, информация об этом появилась в соцсети.

История произошла прямо на пешеходном переходе у остановки «Дружба» около часа дня.

По словам очевидца, ребенок переходил дорогу по «зебре», внезапно выскочила машина, проехалась по ноге и скрылась с места.

«Ребенок не запомнил номер и модель авто, просьба, кто проезжал в этом районе с регистратором? откликнуться!» - поделился автор поста в соцсети Денис.