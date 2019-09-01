Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Советском районе случился камнепад

Опубликовано Сегодня, 13:49

Жителям улицы Фокина в Советском районе Брянска не стоит ехать в горы, чтобы увидеть камнепад, его им хватает и во дворах.

24 сентября в одной из соцсетей появилась информация о том, что у дома №37 случилось обрушение.

Очевидцы говорят, это после капитального ремонта с крыши посыпались кирпичи.

К счастью, во время падения под зданием никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Фото
 2070
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске полыхал завод
  • В Брянске на остановке «Завод Литий» может произойти обвал
  • В Брянске спасатели сняли мужчину с крыши высотки
  • Центр Брянска встал в пробках
  • Улицу Фокина в Брянске перекроют с 1-го, а не со 2-го сентября
    •
    Новости регионов
    В Смоленске на перекрестке улиц случилось ДТП с иномарками
    15:39:11 24-09-2019
    24 сентября в областном центре на пересечении улиц 25 Сентября и Бабушкина произошла авария с участием двух иномарок, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    Смолян напугало скопление военной техники
    15:19:47 24-09-2019
    Жителей Смоленска 24 сентября всполошило большое количество военной спецтехники, а также машин областных силовых структур.
    Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
    11:39:20 24-09-2019
    С 23 сентября 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Теперь при сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 9,6% годовых, на приобретение готового жилья – от 9,7%, по программе «Легкий старт» – от 10,5%.
    Железнодорожники провели открытый урок по безопасности для учащихся начальных классов  
    10:14:16 24-09-2019
      Железнодорожники Смоленского региона Московской железной дороги провели для учащихся начальных классов Катынской средней школы Смоленского района открытый урок. Занятие прошло в рамках акции «Детская безопасность на железной дороге». Она организована специально в начале нового учебного года, чтобы напомнить школьникам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта.
    Смоленскэнерго в рамках фестиваля «Вместе ярче» провело тематические встречи в библиотеке г. Смоленска
    15:33:35 18-09-2019
    Посетители библиотеки № 3 им. Б.Л. Васильева г. Смоленска 17 сентября 2019 года побывали на лекциях по энергосбережению и профориентации, проведенных сотрудниками филиала «Россети Центр Смоленскэнерго».
    Обещаешь – выполняй
    11:58:51 18-09-2019
    Почему в Ельне до сих пор не завершилось благоустройство парка? Во время рабочей поездки в Ельнинский район глава региона посетил детский сад «Теремок» в райцентре и Дом культуры в одной из деревень, а также внепланово заехал в городской парк, где строители не укладываются в сроки.  
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    В Клинцах на Октябрьской покалечило 14-летнюю школьницу
    Сегодня, 16:19
    В брянском Круглом сквере сломался новый фонтан
    Сегодня, 15:52
    В брянском обувном магазине разыгралась склока
    Сегодня, 15:00
    Улицы Севска охватил едкий смог
    Сегодня, 14:02
    На Володарке лошадь «ожидала» автобус
    Сегодня, 13:49
    В Советском районе случился камнепад
    Сегодня, 13:04
    В Брянске в 346 многоквартирных домах включили отопление
    Сегодня, 12:43
    Жителей 4-х районов Брянщины кормили опасным мясом
    Сегодня, 11:54
    На Набережной в Брянске не разъехались иномарки
    Сегодня, 11:21
    В брянской маршрутке случился скандал
    Сегодня, 10:37
    Брянец решил заработать на тысячной банкноте 7 777 рублей
    Сегодня, 10:19
    Брянцы поучаствовали в акции чистоты
    Сегодня, 09:33
    В брянском кафе из-за напитка произошла потасовка
    Сегодня, 09:17
    В Дубровке за 52 млн рублей продается база отдыха
    Сегодня, 09:05
    Брянск оказался в десятке городов недорогого осеннего отдыха
    Сегодня, 08:00
    В Бежице неизвестный водитель сбил ребенка
    Сегодня, 07:00
    В Брянске наказан ловкач на иномарке
    Сегодня, 06:00
    Визит в супермаркет для жительницы Новозыбкова завершился неприятностью
    Вчера, 18:00
    В некоторых домах Брянска батареи уже стали горячими
    Вчера, 17:42
    В микрорайоне Московский обнаженная дама разбилась при падении с высоты
    Вчера, 17:01
    В Советском районе около ЗАГСа запрещена парковка
    Вчера, 16:00
    Брянец потерпел неудачу во время чаепития
    Вчера, 15:01
    Житель села Высокое пострадал из-за своего ротозейства
    Вчера, 14:24
    Брянцы примут участие в VIII Славянском международном экономическом форуме
    Вчера, 14:09
    Брянская «Чистая планета» побывала в Геленджике
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:21
    «Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение
    Сегодня, 11:37
    Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
    Вчера, 16:56
    КЗ "Дружба" Брянской областной филармонии приглашает 2 октября на концерт ВИА «Синяя птица» 
    Вчера, 14:36
    Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
    Вчера, 14:25
    МегаФон открыл первую студенческую 5G-лабораторию
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Брянец решил заработать на тысячной банкноте 7 777 рублей
    Общество Происшествия Новость дня
    В брянском кафе из-за напитка произошла потасовка
    Общество Происшествия Новость дня
    В микрорайоне Московский обнаженная дама разбилась при падении с высоты
    Общество Происшествия
    В брянском обувном магазине разыгралась склока
    Общество О главном
    В Брянске в 346 многоквартирных домах включили отопление
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Подключаем газ от соседа правильно

    Подключаем газ от соседа правильноВ связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов  на следующее.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение

    «Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение«Ростелеком» объявил о старте акции «Всё вместе» в Центральной России. Предложение позволяет объединить счета за мобильную связь, интернет и интерактивное телевидение от «Ростелекома» и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму.

    РЖД новости
    Переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыт для движения автотранспорта 5 сентября

    Переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыт для движения автотранспорта 5 сентября5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
    МРСК новости
    Брянскэнерго получило благодарность от областной профсоюзной организации за профориентационную работу

    В адрес заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарима поступило письмо от председателя «Федерации профсоюзов Брянской области» Ольги Поляковой.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.