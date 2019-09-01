В Советском районе случился камнепад

Жителям улицы Фокина в Советском районе Брянска не стоит ехать в горы, чтобы увидеть камнепад, его им хватает и во дворах.

24 сентября в одной из соцсетей появилась информация о том, что у дома №37 случилось обрушение.

Очевидцы говорят, это после капитального ремонта с крыши посыпались кирпичи.

К счастью, во время падения под зданием никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.