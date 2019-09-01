В Советском районе случился камнепад
Жителям улицы Фокина в Советском районе Брянска не стоит ехать в горы, чтобы увидеть камнепад, его им хватает и во дворах.
24 сентября в одной из соцсетей появилась информация о том, что у дома №37 случилось обрушение.
Очевидцы говорят, это после капитального ремонта с крыши посыпались кирпичи.
К счастью, во время падения под зданием никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
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Смоленскэнерго в рамках фестиваля «Вместе ярче» провело тематические встречи в библиотеке г. Смоленска
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В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
«Ростелеком» объявил о старте акции «Всё вместе» в Центральной России. Предложение позволяет объединить счета за мобильную связь, интернет и интерактивное телевидение от «Ростелекома» и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму.
5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
В адрес заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарима поступило письмо от председателя «Федерации профсоюзов Брянской области» Ольги Поляковой.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.