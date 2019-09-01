В Клинцах на Октябрьской покалечило 14-летнюю школьницу

14-летняя девочка, пассажирка иномарки Audi 80, 23 сентября получила травмы во время ДТП с участием иномарки Ford Focus на улице Октябрьской в Клинцах.

Инцидент произошел в начале девятого вечера. Как рассказывают сотрудники ГИБДД, 18-летний парень на авто Ford Focus ехал по Гагарина в направлении Октябрьской. При выезде со второстепенной на главную не уступил дорогу Audi 80 под управлением 41-летнего водителя, который двигался по Октябрьской. В итоге транспорт столкнулся.

У пострадавшей пассажирки сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма; сейчас она в больнице.