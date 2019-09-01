На проспекте Станке Димитрова в Брянске пенсионерке переломало ребра
24 сентября в областном центре на проспекте Станке Димитрова случилась авария с участием автобуса «Лиаз 429260», пострадала 68-летняя пассажирка.
У пожилой женщины покалечены грудная клетка, легкое, а также переломано шестое ребро слева. Ее отпустили домой на амбулаторное лечение.
Само ДТП произошло в половине пятого вечера. Сотрудники ГИБДД говорят, 50-летний водитель автобуса при начале движения резко затормозил и допустил падение пассажирки.
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