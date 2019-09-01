На Тельмана в Брянске 15-летний скутерист устроил ДТП

24 сентября в областном центре на улице Тельмана случилась авария с автомобилем Audi A6 и скутером Honda, пострадал водитель двухколесного транспорта.

Инцидент произошел в пять вечера. Работники Госавтоинспекции утверждают, что 15-летний парень на скутере выезжал со двора и не уступил дорогу иномарке Audi A6 под управлением 42-летнего водителя, который приближался с правой стороны, произошло столкновение.

У скутериста пострадали колено и лицо, сейчас он на амбулаторном лечении.