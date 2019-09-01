В поезде «Климов-Москва» произошло «наводнение»

Житель Брянска запечатлел на видео «потоп» в одном из вагонов 86-го поезда, который идет из Климова в столицу, информация об этом появилась в соцсетях.

Пассажир утверждает «наводнение» произошло 26 сентября, хотя дождя на улице не было. Запись показывает, как вода стремительными потоками стекает с потолка и образует на полу лужи.

Мужчина говорит, взял билет в плацкарт, думал, что все будет нормально.

«Лучше б взял на сидячий», - объясняет автор.

Пользователи утверждают, подобными проблемами в поездах никого не удивишь.

Одна из подписчиц добавила, ее отец часто ездит этим транспортом.

«Течь там уже на протяжении месяца. Проводник говорит, якобы на данное сообщение ставят самые старые вагоны», - поделилась девушка.

Напомним, ужасный купе-вагон попал в объектив камеры жительницы Брянска.