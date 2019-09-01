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Жители Володарки пожаловались на проезжую часть около магазина

Опубликовано Сегодня, 09:20

В областном центре на одну разбитую дорогу стало больше, на днях снимки проезжей части, которая давно требует ремонта, появились в соцсетях.

Речь идет об участке магистрали на улице Вяземской 8 у магазина «Европа» на Володарке.

Местные жители говорят, неужели владельцы торговой сети, у которой много точек по РФ, не могут найти средства на нормальный въезд и стоянку для автомобилей покупателей.

Горожане выражают надежду, что местные власти займутся решением ситуации.

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    В Брянскэнерго за 8 месяцев 2019 года лично обратились более 10,7 тыс. потребителей 

    В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы Центра обслуживания потребителей (ЦОП) и пунктов по работе с потребителями (ПРП) за 8 месяцев 2019 года. Личные визиты потребителей в ЦОП и ПРП Брянскэнерго - один из способов связи клиентов и сетевой организации.


    За отчетный период работниками ЦОП и ПРП Брянскэнерго принято 10747 обращений от потребителей Брянской области. Большая часть из них касалась оказания филиалом услуг населению региона. Самой популярной из них была «Установка и замена приборов учета» (2993 заявления), на втором месте по востребованности - «Предоставление технических ресурсов» (обеспечение спецтехникой, проведение необходимых испытаний и измерений и т.п.) - 1057 заявлений, на третьем - «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, при осуществлении процедуры технологического присоединения» (Сопровождение ТП), в рамках которой, специалисты сетевой организации выполняют перечень работ, предписанный техническими условиями за заявителем. 
    За отчетный период работники ЦОП и ПРП приняли также 596 обращений, касающихся качества электроэнергии, которые были оперативно отработаны персоналом филиала. В адрес работников компании также поступило более 7,3 тыс. положительных отзывов о работе Брянскэнерго.
    Информацию по всем услугам Брянскэнерго можно получить на сайте Россети Центр www.mrsk-1.ru., в Центре обслуживания потребителей, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Советская, 35, и в пунктах по работе с потребителями, которые есть во всех 27 районах электрических сетей филиала. А также в контакт-центре компании по номеру 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов).


    Для справки:
    Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216 тыс. человек.
    Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.
    Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»)- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 61,7% в УК ПАО «Российские сети».
    Трудовой коллектив ПАО «МРСК Центра» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля ПАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 83%; доля компании на рынке технологических присоединений на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 87%.
    Основным акционером ПАО «МРСК Центра», кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится около 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 17 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RX, Reuters —     MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 33,8 тыс. МВА и 95,3 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 18 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ - 379 тысяч километров.
    Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.

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