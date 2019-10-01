На Литейной в Брянске едва не погибла пожилая женщина

Житель Брянска поведал в одной из соцсетей неприятную историю, которая произошла с его матерью на улице Литейной.

Мужчина говорит, его пожилая мама споткнулась о кусок асфальта, сломала нос, ободрала руки и лицо. Причина – раскопки на улице Литейной.

«Если раскопали по бокам землю и куски от старого асфальта кинули, будьте добры, фонари не выключайте!» - объяснил гражданин.

Пользователи сети порекомендовали автору обращаться в прокуратуру.