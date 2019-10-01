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«Предприимчивый» брянец на иномарке Toyota попался правоохранителям

Опубликовано Вчера, 10:21

Сотрудники брянского ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя автомобиля Toyota, который нарушил правила дорожного движения.

30 сентября около дома №57 по улице Крахмалева автомобилист упомянутой выше иномарки припарковал свой транспорт на тротуаре.

По ч. 3 ст. 12.19 мужчину оштрафовали на тысячу рублей.

Напомним, брянского автохама наказали за нарушение правил.

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