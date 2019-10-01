В Путевке с маршруткой случилась «беда»

2 октября в одной из соцсетей очевидцы опубликовали фото маршрутки, у которой разбиты окна, снимки сделаны в поселке Путевка.

Пользователи сети охотно обсудили случившееся, предложив разные версии этой истории.

Большая часть комментариев – шутки.

«Как обычно водитель не услышал просьбу об остановке», - прокомментировал Тимофей Акуленко.

«Видимо, кто-то сделал, как написано, «Выдерни шнур, выдави стекло», - добавил Сергей Брянский.

«За проезд кто-то не передал, вот его и высадили», - написал Александр Кот.