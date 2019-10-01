Жительница Брянска чуть не осталась без глаза на остановке

На одной из остановок общественного транспорта областного центра произошла неприятная история, пострадала девушка, которая ожидала маршрутку.

Как сообщает местное интернет-издание, мимо гражданки на всех парах пролетел легковой автомобиль, из-под колес которого врывался кусок асфальта и попал в лицо.

Еще бы чуть-чуть, и девушка могла остаться без глаза.