В Советском районе во время ДТП с «МАЗом» покалечило молодого человека

2 октября в Советском районе Брянска случилась авария с автомобилями «Лада» и «МАЗ», пострадал водитель первого транспорта.

Само ДТП произошло около девяти утра. Сотрудники ГИБДД говорят, 24-летний парень, управляя «Ладой», не рассчитал расстояние и столкнулся с фурой, которая ехала впереди.

В итоге у пострадавшео из легкового автомобиля покалечена голова, ушиб горла, а также пальца кисти. Сейчас он на амбулаторном лечении.