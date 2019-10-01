В Брянске на «Горке нищих» образовался транспортный коллапс

Большой затор создался на «Горке нищих» в Брянске 3 октября, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Огромная пробка образовалась около двух часов дня. Причину случившегося очевидцы не называют.

По словам некоторых горожан, на данной дороге коллапс может тянуться до самого вечера.