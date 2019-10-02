На Горького в Брянске образовался затор из-за ямы

4 октября Брянск снова оказался в плену транспортного коллапса, больше всего проезд затруднен на Горького.

Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

«Кто знает, что на Горького происходит? Написано, что дорожные работы, но погода, вроде, не очень для них», - спросил у подписчиков паблика автор поста.

Один из водителей объяснил, причина затора – на этой улице случился провал – образовалась яма в асфальте. Дорожные рабочие устраняют проблему.

Напомним, в Брянске случилась пробка на «Горке нищих».