На Володарке в ДТП с Chevrolet покалечило мужчину и женщину

4 октября на улице Никитина Володарского района Брянска случилась авария с участием автомобиля Chevrolet LANOS, пострадали 41-летняя женщина и 51-летний мужчина.

У гражданина покалечена голова, а также переломан нос, у дамы поврежден затылок. Оба находятся в больнице. Как оказалось, они были нетрезвыми.

Само ДТП произошло в начале шестого утра. 40-летний автомобилист на Chevrolet LANOS двигался в направлении к Речной со стороны Пушкина. На пересечении с Димитрова сбил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть в неположенном месте.