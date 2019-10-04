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На Володарке в ДТП с Chevrolet покалечило мужчину и женщину

Опубликовано Вчера, 17:22

4 октября на улице Никитина Володарского района Брянска случилась авария с участием автомобиля Chevrolet LANOS, пострадали 41-летняя женщина и 51-летний мужчина.

У гражданина покалечена голова, а также переломан нос, у дамы поврежден затылок. Оба находятся в больнице. Как оказалось, они были нетрезвыми.

Само ДТП произошло в начале шестого утра. 40-летний автомобилист на Chevrolet LANOS двигался в направлении к Речной со стороны Пушкина. На пересечении с Димитрова сбил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть  в неположенном месте.

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