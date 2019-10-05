В Фокинке из полыхающего дома эвакуировали 11 человек

7 октября в Фокинском районе Брянска на улице Красных Партизан произошел пожар в жилом доме.

Как сообщили в управлении регионального МЧС, инцидент случился около двух ночи, в одной из комнат загорелась мебель.

На место прибыли сотрудники МЧС, они вывели на улицу 11 человек.

В происшествии обошлось без пострадавших.