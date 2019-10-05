В Мглинском районе 30-летнему мужчине покалечило позвоночник

6 октября в Мглинском районе случилась авария с автомобилем Audi 100, пострадал 30-летний мужчина.

ДТП случилось в половине пятого утра на четвертом километре трассы «Мглин-Сураж». По данным ГИБДД, неизвестный автомобилист на машине Audi 100 не справился с управлением и слетел в кювет.

У пострадавшего ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника, сейчас он в больнице.

Проводится проверка.

Напомним, на Володарке в ДТП с Chevrolet угодили мужчина и женщина.