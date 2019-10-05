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В Брянске на Объездной в 2019 году стало меньше ДТП

Опубликовано Сегодня, 16:01

Власти Брянской области под руководством зама губернатора Александра Богомаза Александра Резунова 7 октября обсудили развитие системы фотовидеофиксации на территории региона.

По словам начальника ГКУ БО «Безопасный регион» Максима Евтушенко, благодаря деятельности учреждения на дорогах снизилась аварийность.

Системы фотовидеофиксации особенно показывают результат там, где ДТП происходят из-за превышения скорости.

Например, если около Объездной 7 пару лет назад было большое количество аварий, то с появлением прибора картина улучшилась, происшествий стало меньше.

Сейчас на автомагистралях области работают 68 специальных технических средств, из них 46 стационарных, 17 передвижных, 5 мобильных. В течение 8 месяцев 2019 года вынесли 414 тыс постановлений на сумму 245 млн рублей. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то тогда за 8 месяцев было 393 постановлений на  238 453 800 рублей.

По словам Евтушенко, в регионе активно строятся дороги, по хорошей магистрали некоторые водители хотят ехать гораздо быстрее, нежели это предусматривают правила, поэтому система фиксации нарушений здесь тоже работает эффективно.

До конца 2019 года закупят еще 14 специальных технических средств, которые используют для обеспечения безопасности дорожного движения.

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