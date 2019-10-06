Около моста через Болву в Брянске произошло ужасное ДТП

7 октября в областном центре случилась авария с участием нескольких легковых автомобилей, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Инцидент произошел около восьми вечера.

«Авария около моста через Болву», - поделился очевидец.

На фото, опубликованных в сети, видно, что одна иномарка находится в кювете, а другая стоит помятая на проезжей части.

По словам свидетелей, в происшествии погибли два человека, об остальных участниках ДТП не сообщается.

Официальной информации не поступало.

На место прибыли медики скорой помощи, сотрудники МЧС на нескольких автоцистернах и правоохранители.