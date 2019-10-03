Появились подробности опасного «дорожного бильярда» на Володарке

Ужасная авария с тремя погибшими и двумя пострадавшими случилась в Володарском районе Брянска 7 октября.

По факту ДТП правоохранители завели уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ. Выясняются причины и обстоятельства. Состояние водителей в момент происшествия определит медэкспертиза.

Погибла 30-летняя женщина – водитель Daewoo Matiz и двое детей-пассажиров. Кроме этого, тяжелые травмы получили водитель и 20-летний пассажир иномарки Nissan Teana, сейчас они в больнице.

Сама авария случилась в начале восьмого вечера около реки Болва. Работники ГИБДД утверждают, 19-летний парень, управляя авто Nissan Teana, двигался по улице Речной и врезался в три автомобиля «Лада», Daewoo Matiz и Nissan-Micra. От столкновения Nissan-Micra отбросило на Volkswagen-Passat.