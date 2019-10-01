Под Комаричами ранило 23-летнюю девушку

Житель Смоленска пожаловался в одном из пабликов соцсети на незаконную рекламу в областном центре, которая, по его мнению, очень мешает.

Жители поселка Горный Сафоновского района пожаловались в одной из соцсетей на опасную свалку.

Согласно Указа президента Российской Федерации Владимира Путина №392 от 23.08.2019 года за заслуги в области энергетики, многолетний труд и высококвалифицированную работу машинисту автомобильного крана восточного участка механизации и транспорта филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Виктору Изотову присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Награду в торжественной обстановке вручил Губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Жители дома на улице Кутузова города Смоленск пришли в ужас о того, что подвал затопило канализационными стоками.

9 октября в областном центре на Крупской случилась авария с большегрузом и джипом, из-за происшествия на дороге создался затор, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Сама авария произошла около девяти утра на 443 километре дороги. Работники ГИБДД говорят, 47-летний автомобилист на «УАЗе» врезался в «Ладу», за рулем которой находился 49-летний водитель.

У потерпевшей, к счастью, несерьезные травмы. Сейчас она на домашнем лечении.

9 октября в Комаричском районе на трассе «Украина» случилось ДТП с «УАЗом» и «Ладой», пострадала 23-летняя девушка, пассажирка последней легковушки.

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