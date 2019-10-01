На Калинина в Брянске два легковых авто устроили «битву»

ДТП с двумя легковушками 10 октября произошло в Советском районе на улице Калинина, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Инцидент случился около семи утра. От удара оба легковых автомобиля получили повреждения.

Информации из официальных служб пока не поступло. Были ли в аварии пострадавшие, неизвестно.

Напомним, у ДК Железнодорожников в областном центре случилось дорожное происшествие.