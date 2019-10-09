Друг 19-летнего участника смертельного ДТП на Речной разыскивает очевидцев

11 октября в одном из пабликов соцсетей появилась публикация на тему смертельной аварии на улице Речной в Брянске, подписчики восприняли пост с негативом и возмущением.

По словам некого Максима Лапочкина, разыскиваются люди, которые записали на видеорегистратор или телефон ДТП, очевидцам дается гарантия анонимности и вознаграждение.

«В целях установления истины и восстановления справедливости просим откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего 07.10.2019 по улице Речная», - сообщил Максим.

Некоторые горожане, прочитав пост, пришли в возмущение, подумав, что автор хочет оправдать друга (предполагаемый виновник ДТП, где погибли трое, в друзьях у Максима в соцсети).

Пользователи просят Лапочкина не злить народ и бросают ему видеозаписи, где видно, как его приятель летает на всех парах на своем авто по улицам Брянска.

Напомним, происшествие произошло вечером 7 октября. По данным ГИБДД, за рулем Nissan Teana находился 19-летний парень, он врезался во встречные «Ладу», Daewoo Matiz и Nissan-Micra. В итоге 30-летняя автомобилистка и 2-летняя пассажирка Daewoo разбились насмерть, 4-летний пассажир той же машины скончался в реанимации.