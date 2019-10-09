Под Брянском покалечилась 64-летняя пассажирка Audi 80
64-летняя пассажирка иномарки Audi 80 10 октября получила серьезные травмы во время ДТП с Chevrolet Lanos в Брянском районе.
Врачи диагностировали у пострадавшей повреждение плечевой кости, сейчас она в больнице.
Сама авария случилась около девяти вечера на 147 километре трассы «Орел-Смоленск». По данным ГИБДД, 37-летний автомобилист на Audi 80 не учёл расстояние до двигавшегося впереди Chevrolet Lanos, за рулем которого находилась 32-летняя женщина. В итоге произошло столкновение.
Напомним, в Брянском районе пенсионерке на авто Opel переломало ребра.
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