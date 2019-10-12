На Московском проспекте в Брянске покалечился 26-летний молодой человек
13 октября в областном центре на Московском проспекте случилась авария с участием иномарок Ford Mondeo и Kia Rio, пострадал 26-летний пассажир первой машины.
Инцидент произошел в начале четвертого дня. Работники ГИБДД говорят, 24-летний автомобилист на Ford Mondeo двигался от улицы Чкалова в сторону Калинина на парковку к гипермаркету «Линия» на запрещающий сигнал светофора и врезался в Кia Rio под управлением 26-летнего водителя.
В итоге у 26-летнего пассажира Ford Mondeo множественные травмы: повреждены нос, кости таза, переломы 3-4 ребер справа, правое легкое; сейчас он в больнице.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.
«Ростелеком» запустил для абонентов своей услуги «Домашний интернет» подписку на облачный сервис GFN.RU. Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете абонента «Ростелекома» и «ОнЛайма». Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.
Московская железная дорога проведет асфальтировку проезжей части на двух железнодорожных переездах в Брянской области. Это 10-метровая зона, за которую отвечают железнодорожники.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по сокращению потерь в распределительной сети.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.