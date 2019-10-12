На Московском проспекте в Брянске покалечился 26-летний молодой человек

13 октября в областном центре на Московском проспекте случилась авария с участием иномарок Ford Mondeo и Kia Rio, пострадал 26-летний пассажир первой машины.

Инцидент произошел в начале четвертого дня. Работники ГИБДД говорят, 24-летний автомобилист на Ford Mondeo двигался от улицы Чкалова в сторону Калинина на парковку к гипермаркету «Линия» на запрещающий сигнал светофора и врезался в Кia Rio под управлением 26-летнего водителя.

В итоге у 26-летнего пассажира Ford Mondeo множественные травмы: повреждены нос, кости таза, переломы 3-4 ребер справа, правое легкое; сейчас он в больнице.