Брянская пенсионерка сломала ногу из-за водителя автобуса №5

11 октября в Советском районе Брянска на Красноармейской в автобусе №5 пострадала 68-летняя пенсионерка.

Инцидент случился около пяти вечера. Как объяснили сотрудники ГИБДД, шофер внезапно тронулся от остановки общественного транспорта, пожилая женщина не смогла удержаться и упала. В итоге врачи диагностировали у нее закрытый перелом шейки правого бедра.

Водитель во время аварии был трезвым.