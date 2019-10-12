Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Клинцах из-за водителя «Волги» едва не погибла 30-летняя дама

Опубликовано Сегодня, 13:25

13 октября в Клинцах на проспекте Ленина случилась авария с участием «Волги» и «буханки», в итоге покалечилась 30-летняя пассажирка.

Пострадавшая ехала в «Волге», у нее травма головы, сейчас она в больнице.

Само ДТП произошло в начале девятого утра. Сотрудники ГИБДД говорят, 45-летний автомобилист на автомобиле нижненовгородского производства двигался со стороны Октябрьской на Кронштадскую. Выезжая на запрещающий сигнал, не уступил дорогу «буханке» с 65-летним водителем, произошло столкновение.

Напомним, на Московском проспекте травмы получил 26-летний парень.

Фото
 1370
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Клинцах на Октябрьской покалечило 14-летнюю школьницу
  • В Карачеве в ДТП покалечилась 66-летняя пассажирка отечественного авто
  • В Дятьковском районе в ДТП с автобусом покалечились пять человек
  • На Фокина в Брянске 50-летняя женщина получила ушибы из-за водителя Suzuki
  • 9-летняя девочка едва не погибла в Клинцах из-за двух водителей отечественных автомобилей
    • Новости регионов
    Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится с 27 октября
    15:02:39 14-10-2019
    Это связано с переходом стран Европы и Балтии на зимнее время. С 27 октября изменится расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги в связи с переходом стран Европы и Балтии на зимнее время и корректировкой графика движения международных пассажирских поездов.
    В центре Смоленска два легковых авто не поделили дорогу
    11:26:14 14-10-2019
    Авария с участием автомобилей Kia и Daewoo произошла в областном центре на улице Дзержинского 13 октября.
    Промышленный район Смоленска «оккупировали» собаки
    10:58:23 14-10-2019
    Жители Смоленска пожаловались в одной из соцсетей на свору диких псов, которая «оккупировала» микрорайон Киселевку.
    Житель Смоленска зверски поиздевался над соседом
    12:22:36 11-10-2019
    Житель деревни Новые Батеки ближайшие пять лет проведет на зоне, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
    Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обеспечил электроэнергией ледовую арену в Смоленской области
    15:56:08 10-10-2019
    Смоленский филиал «Россети Центр» в сентябре завершил работы по технологическому присоединению ледовой арены в д. Мольгино Новодугинского района Смоленской области. Объект был подключен к сетям по заявке Благотворительного фонда содействия реализации социально-ориентированных программ и проектов "Феникс".
    В Ярцеве погиб маленький ребенок
    10:21:13 10-10-2019
    Трагедия случилась в Ярцеве Смоленской области 7 октября, следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    В Брянской области к 2024 году появится семь виртуальных концертных залов
    Сегодня, 16:19
    В Брянске неопытного таксиста развел мнимый полицейский
    Сегодня, 15:44
    Брянская «Чистая планета» - теперь партнер фестиваля «Наука 0+»
    Сегодня, 14:39
    Брянца привел в ужас вагон поезда «Москва-Новозыбков»
    Сегодня, 13:54
    В Белой Березке чиновники накопили стотысячный долг
    Сегодня, 13:25
    В Клинцах из-за водителя «Волги» едва не погибла 30-летняя дама
    Сегодня, 13:01
    Реальные доходы брянцев увеличатся на 2,4%
    Сегодня, 12:15
    Брянский суд не смягчил наказание коррупционеру из УФСИН
    Сегодня, 11:44
    Жительница Брянска пострадала в салоне красоты
    Сегодня, 11:18
    Брянская пенсионерка сломала ногу из-за водителя автобуса №5
    Сегодня, 10:32
    На Московском проспекте в Брянске покалечился 26-летний молодой человек
    Сегодня, 10:08
    Брянца осудили за кражу с пастбища фермы
    Сегодня, 09:23
    Новый городок в Брянске поглотили пробки
    Сегодня, 09:12
    Брянская попрошайка обвела вокруг пальца парня около БУМа
    Сегодня, 08:00
    Жительница Брянска пожаловалась на очереди в больнице №2
    Сегодня, 07:00
    Директор брянской фирмы, задолжавший рабочим свыше 3 млн рублей, ответит в суде
    Сегодня, 06:00
    В Брянске обнаружили забетонированный труп
    Вчера, 19:13
    На Крахмалева в Брянске заметили странные пирамиды
    Вчера, 18:58
    Пропал 74-летний брянец Владимир Дорошин
    12-10-2019, 17:52
    «К 1 ноября все площадки ГТО должны быть готовы!» - брянский губернатор
    12-10-2019, 17:24
    На Литейной в Брянске 13-летнюю девочку сбил автобус
    12-10-2019, 17:13
    Брянцев возмутил голый цыганский ребенок в грязи
    12-10-2019, 16:59
    На Кургане Бессмертия в Брянске юноша поджег себя во время обряда
    11-10-2019, 17:01
    В Севском и Навлинском районах обнаружили опасные предметы
    11-10-2019, 16:03
    Под Брянском покалечилась 64-летняя пассажирка Audi 80
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 13:38
    "РОСГОСЦИРК" ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММУ "Цирк зажигает огни"
    Сегодня, 13:22
    Спектакль «Счастливые Люди» в Брянске.
    Сегодня, 12:45
    Ирландское шоу Dulaman в Брянске 26 ноября в КЗ "ДРУЖБА"
    11-10-2019, 18:07
    Асфальтовое покрытие обновят на двух железнодорожных переездах в Брянской области
    11-10-2019, 11:29
    Расписание нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится во второй половине октября в связи с ремонтно-путевыми работами
    Актуальные темы
    Происшествия На дорогах
    Друг 19-летнего участника смертельного ДТП на Речной разыскивает очевидцев
    Общество Происшествия Новость дня
    На Кургане Бессмертия в Брянске юноша поджег себя во время обряда
    Новости Общество
    Брянцев возмутил голый цыганский ребенок в грязи
    Новости Общество
    Брянцев в середине октября ожидает третье бабье лето
    Общество О главном
    Состоятельные брянцы будут иметь возможность уйти на пенсию раньше
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Класс напряжения имеет значение?

    Класс напряжения имеет значение?В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том,  к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.

    Ростелеком новости
    Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам «Ростелекома» с подпиской GFN.RU

    Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам «Ростелекома» с подпиской GFN.RU«Ростелеком» запустил для абонентов своей услуги «Домашний интернет» подписку на облачный сервис GFN.RU. Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете абонента «Ростелекома» и «ОнЛайма». Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.

    РЖД новости
    Асфальтовое покрытие обновят на двух железнодорожных переездах в Брянской области

    Асфальтовое покрытие обновят на двух железнодорожных переездах в Брянской областиМосковская железная дорога проведет асфальтировку проезжей части на двух железнодорожных переездах в Брянской области. Это 10-метровая зона, за которую отвечают железнодорожники.
    МРСК новости
    Брянскэнерго снижает потери в электрических сетях

    Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по сокращению потерь в распределительной сети.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.