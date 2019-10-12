В Клинцах из-за водителя «Волги» едва не погибла 30-летняя дама

13 октября в Клинцах на проспекте Ленина случилась авария с участием «Волги» и «буханки», в итоге покалечилась 30-летняя пассажирка.

Пострадавшая ехала в «Волге», у нее травма головы, сейчас она в больнице.

Само ДТП произошло в начале девятого утра. Сотрудники ГИБДД говорят, 45-летний автомобилист на автомобиле нижненовгородского производства двигался со стороны Октябрьской на Кронштадскую. Выезжая на запрещающий сигнал, не уступил дорогу «буханке» с 65-летним водителем, произошло столкновение.

Напомним, на Московском проспекте травмы получил 26-летний парень.