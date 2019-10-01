Под Стародубом произошло роковое столкновение
14 октября 22-летнему водителю иномарки Skoda Octavia и его 16-летней пассажирке запомнится надолго – пара попала в аварию на трассе «Стародуб-Нижнее-Шкрябино», сейчас парень и девушка в больнице.
У молодого человека переломан позвоночник, у барышни – повреждено правое бедро.
Сам инцидент случился в начале десятого вечера на пятом километре упомянутой дороги. Сотрудники ГИБДД говорят, 22-летний автомобилист на машине Skoda Octavia ехал со Шкрябино в сторону села Нижнее, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.
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