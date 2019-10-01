Под Стародубом произошло роковое столкновение

14 октября 22-летнему водителю иномарки Skoda Octavia и его 16-летней пассажирке запомнится надолго – пара попала в аварию на трассе «Стародуб-Нижнее-Шкрябино», сейчас парень и девушка в больнице.

У молодого человека переломан позвоночник, у барышни – повреждено правое бедро.

Сам инцидент случился в начале десятого вечера на пятом километре упомянутой дороги. Сотрудники ГИБДД говорят, 22-летний автомобилист на машине Skoda Octavia ехал со Шкрябино в сторону села Нижнее, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

Напомним, в Клинцах из-за водителя «Волги» едва не погибла 30-летняя женщина.