Бежица второй день подряд в плену пробок

Брянские водители пожаловались в одной из соцсетей на очередной транспортный коллапс, который охватил Бежицкий район 15 октября.

По словам автомобилистов, пробка на дорогах Бежице второй день подряд. Всему виной укладка асфальта, именно из-за нее в заторах приходится стоять более 40 минут.

Некоторые подписчики паблика сообщают, такая ситуация продолжается не второй день, а неделю.