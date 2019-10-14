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На трассе недалеко от Брянска две легковушки устроили «битву»

Опубликовано Сегодня, 09:44

16 октября в одной из соцсетей появилась информация о том, что на дороге «Брянск-Новозыбков» случилась авария с легковушками.

Инцидент произошел около поворота на Добрунь. Очевидцы объяснили, легковые автомобили врезались лоб в лоб. От удара у транспорта помяло капоты.

Были ли в аварии пострадавшие, неизвестно.

Официальной информации о ДТП не поступало.

Напомним, около поселка Путевка случилась авария с легковушками.

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