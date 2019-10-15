Брянский «шумахер» устроил «гонки» на Авиационной

16 октября в брянском паблике соцсети появилась информация об очередном нарушителе правил дорожного движения, речь идет об «автохаме» на улице Авиационной.

Момент нарушения зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилистов. Запись показывает, как водитель на всех парах мчится по встречке, создавая аварийные ситуации.

«Перед Аэропарком автохам рванул по встречной полосе», - поделился автор публикации.

Подписчики пришли в ужас от поведения «шумахера». Одна надежда, по их словам, на меры от сотрудников ГИБДД.