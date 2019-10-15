В районе старого брянского аэропорта обнаружены две бомбы

16 октября в Советском районе Брянска строители нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Речь идет о районе старого аэропорта, там сегодня велись строительные работы. После обнаружения на место вызвали саперов «Брянского пожарно-спасательного центра». В шесть вечера две авиационные бомбы ликвидировали.

Чуть ранее спасатели обезвредили три противотанковые мины в поселке Новая жизнь.

Около четырех дня была уничтожена минометная мина (82 мм) на берегу Десны вблизи села Олсуфьево Жуковского района.