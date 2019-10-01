В Брянском районе 46-летний мужчина покалечил голову

16 октября в Брянском районе случилась авария с участием автомобилей Mazda 3 и Toyota Corona Premio, пострадал 46-летний мужчина.

Потерпевший был пассажиром японской иномарки. Сейчас он в больнице, у него серьезные травмы головы.

Само ДТП произошло в начале пятого утра на 12-м километре трассы «Брянск-Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия» в Брянском районе.

По данным ГИБДД, 43-летний автомобилист на Toyota Corona Premio ехал из Выгоничей в сторону Брянска и, выскочив на встречную полосу, врезался в Mazda 3 под управлением 29-летнего водителя.

Напомним, под Стародубом произошло роковое столкновение.