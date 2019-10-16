Высокопоставленный брянский полицейский «погорел» на взятке
Работника областного МВД 17 октября задержали в Брянске при получении взятки.
Об этом сообщил телеканал «Городской» со ссылкой на информированные источники.
Задержанный - в звании подполковника. Он расследовал экономические преступления. Деньги взял за то, чтобы решить вопрос с одним из уголовных дел, которым занимался. Сумма была в три транша. После первого его приняли в разработку Центральным аппаратом МВД России.
За правоохранителем установили слежку. Его делом параллельно занимались работники ФСБ, прокуратура, следком и полиция.
Мужчину задержали «на горячем» - во время передачи второго транша.
Решение о задержании принял заместитель председателя Следственного комитета России.
Сумма взятки – в особо крупном размере. Уголовное дело будут контролировать столичные следователи.
Напомним, зампреда Брянской областной Думы обвиняют во взяточничестве.
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